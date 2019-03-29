Шоу-бизнес

Пела и стучала в суде: Шакира оригинально доказала судьям свою невиновность

Певица колумбийского происхождения Шакира в среду, 27 марта, спела в суде, чтобы доказать свою невиновность, пишет The Guardian.

Шакира выступила в роли ответчицы перед судом Мадрида. Истец из Кубы Ливан Кастельяно Вальдес обвинил популярную исполнительницу в краже части его композиции, которую он написал 22 года назад. Речь идет о песне La Bicicleta («Велосипед»), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году, и которая набрала на Youtube более миллиарда двухсот миллионов просмотров.

Вальдес считает, что она позаимствовала часть его песни Yo te quiero tanto.

Однако Шакира решительно открестилась от этих обвинений.

Она попыталась наглядно продемонстрировать суду разницу между сальсой и вальенато. Чтобы защитить себя, она настучала ритмы композиций в ладоши и спела разные песни. В итоге суд встал на сторону Шакиры.

По словам певицы, за 30 лет музыкальной карьеры столь серьезные обвинения в плагиате ей выдвигают впервые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года стало известно, что власти Испании обвиняют певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов. Сумма была весьма значительной — около 14,5 миллиона евро. А поскольку речь шла о периоде за 2012−2014 год, набежали еще и проценты. Общая сумма налоговых претензий к поп-звезде составила 19,4 миллиона евро.

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