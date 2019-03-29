Украина

Дожди и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода 29 марта

В пятницу, 29 марта, под влиянием антициклона Irmelin с территории Украины в основном уйдут дожди. В большинстве областей сохранится переменная облачность, но без осадков. Дожди возможны лишь в Карпатах.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, днем на большей части страны потеплеет на 1—2 градуса, а на востоке — на столько же похолодает. В восточной части страны ночью возможны морозы до -4°. Днем ожидается от 4 до 9° тепла.

На остальной территории Украины ночью будет держаться 0—3 ниже нуля. В дневное время воздух прогреется до 7−12° тепла.

Как изменится погода 30 и 31 марта, читайте в материале «ФАКТОВ» «Когда уйдут снегопады и где ожидать засуху: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю».

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