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Дожди и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода 29 марта
В пятницу, 29 марта, под влиянием антициклона Irmelin с территории Украины в основном уйдут дожди. В большинстве областей сохранится переменная облачность, но без осадков. Дожди возможны лишь в Карпатах.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, днем на большей части страны потеплеет на 1—2 градуса, а на востоке — на столько же похолодает. В восточной части страны ночью возможны морозы до -4°. Днем ожидается от 4 до 9° тепла.
На остальной территории Украины ночью будет держаться 0—3 ниже нуля. В дневное время воздух прогреется до 7−12° тепла.
Как изменится погода 30 и 31 марта, читайте в материале «ФАКТОВ» «Когда уйдут снегопады и где ожидать засуху: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..