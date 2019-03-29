Корабли НАТО идут в Одессу: появилось видео прохода через Босфор

Украина

В сети появилось видео прохода группы кораблей НАТО, которые шли через пролив Босфор в Черное море. Ранее сообщалось, что пять кораблей стран Североатлантического альянса (Нидерландов, Канады, Испании, Турции и Франции) к 1 апреля прибудут в порт Одессы.

Кадры, снятые агентством DHA, показали в социальной сети Facebook. «Эсминец ВМС Нидерландов „Эвертсен“, канадский фрегат „Торонто“, испанский фрегат „Санта Мария“, турецкий фрегат „Гелиболу“, а также вспомогательное судно ВМС Франции „Вар“ прошли через пролив вечером в четверг, 28 марта, и вошли в Черное море», — говорится в сообщении. Известно, что корабли НАТО примут участие в учениях «Морской щит» вместе с украинскими и грузинскими партнерами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года в порт Одессы заходил американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Эсминец находился в территориальных водах Украины в рамках операции «Атлантическая решимость», цель визита — «укрепление взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО, проведение операции по обеспечению безопасности на море и стабильности в этом регионе».

Фото из Twitter Yörük Işık

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