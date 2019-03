“Голосуйте, мы прикроем”: названа цель визита кораблей НАТО в Черное море

Группа кораблей НАТО будет находиться в Черном море во время проведения выборов президента Украины и подведения итогов голосования. Об этом в Facebook сообщил глава наблюдательного совета «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

«Украина может значительно спокойнее проводить выборы, потому что кроме наших воинов, на море вместе с ВМСУ будет страховать натовская эскадра фрегатов. И это впервые. И это значит и о многом говорит — прежде всего о рисках и их предупреждения», — написал он.

По информации Андрея Клименко, во время выборов Президента Украины в Черном море будет почти полный ударный состав 2-й Средиземноморской группы фрегатов НАТО (SNMG2) = 4 фрегата + 1 судно комплексного снабжения.

Речь, в частности, идет о:

Свой пост эксперт написал утром в четверг, а вечером пять кораблей НАТО вошли в акваторию Черного моря.

«В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) — фрегат королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат испанских Военно-морских сил «Санта Мария», — сообщила CNN Turk.

Halifax class @RCN_MRC frigate HMCS Toronto transited Bosphorus & entered the Black Sea. @HMCS_NCSM_TOR will participate naval exercise #SeaShield and increase interoperability with Ukrainian & Georgian partners. @HarjitSajjan pic.twitter.com/3pIZdZeT3g