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“Голосуйте, мы прикроем”: названа цель визита кораблей НАТО в Черное море
Группа кораблей НАТО будет находиться в Черном море во время проведения выборов президента Украины и подведения итогов голосования. Об этом в Facebook сообщил глава наблюдательного совета «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.
«Украина может значительно спокойнее проводить выборы, потому что кроме наших воинов, на море вместе с ВМСУ будет страховать натовская эскадра фрегатов. И это впервые. И это значит и о многом говорит — прежде всего о рисках и их предупреждения», — написал он.
По информации Андрея Клименко, во время выборов Президента Украины в Черном море будет почти полный ударный состав 2-й Средиземноморской группы фрегатов НАТО (SNMG2) = 4 фрегата + 1 судно комплексного снабжения.
Речь, в частности, идет о:
- 1) флагманском корабле SNMG2 — ракетном фрегате Королевских ВМС Нидерландов = HNLMS Evertsen (F-805),
- 2) фрегате Королевских ВМС Канады = HMCS «Toronto» (FFH 333),
- 3) фрегате ВМС Испании = ESPS «Santa Maria» (F-81) — это лицензионный фрегат американского типа «Oliver Hazard Perry», построенный в Испании,
- 4) фрегате ВМС Турции = TCG Yıldırım (F-243),
- 5) корабль комплексного снабжения и штабной ВМС Франции = FS Var (А-608) — все виды топлива (мазут, дизельное и авиационное), вода, продукты питания, боеприпасы, лекарства и запчасти. Может размещать штаб соединения.
Свой пост эксперт написал утром в четверг, а вечером пять кораблей НАТО вошли в акваторию Черного моря.
«В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) — фрегат королевских Военно-морских сил Канады «Торонто» и фрегат испанских Военно-морских сил «Санта Мария», — сообщила CNN Turk.
Halifax class @RCN_MRC frigate HMCS Toronto transited Bosphorus & entered the Black Sea. @HMCS_NCSM_TOR will participate naval exercise #SeaShield and increase interoperability with Ukrainian & Georgian partners. @HarjitSajjan pic.twitter.com/3pIZdZeT3g— Yörük Işık (@YorukIsik) March 28, 2019
Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен». Их сопровождали корабли региональной береговой охраны.
1 апреля корабли должны достичь порта Одессы. Они примут участие в учениях Морской щит вместе с украинскими и грузинскими партнерами.
«Фактически, есть сигнал от Морского командования НАТО, как и от наших воинов на фронте: «Голосуйте спокойно, мы прикроем…», — полагает Андрей Клименко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это не первый визит кораблей НАТО в Черное море за последние несколько месяцев. В конце февраля в его акватории находился американский эсминец Дональд Кук с группой сопровождения. Корабль посетил президент Петр Порошенко.
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