Кровь нельзя было унять: стали известно, почему дочь Майкла Джексона попала в больницу (фото)

Шоу-бизнес

16 марта Пэрис Джексон, дочь короля поп-музыки Майкла Джексона, попала в больницу. Американские СМИ сообщали, что девушка пыталась покончить с собой, перерезав вены. Якобы это стало реакцией на обвинения в педофилии в адрес ее покойного отца, прозвучавшие в скандальном документальном фильме «Покидая „Неверленд“».

Сама Пэрис подтвердила сам факт госпитализации, но назвала лживыми сообщения о том, что она пыталась совершить самоубийство. По ее словам, с ней произошел некий «несчастный случай».

Теперь один из друзей Пэрис рассказал изданию Daily Mail, как было дело. По его словам в эту ночь мисс Джексон вовсю веселилась на вечеринке, как это с ней часто происходит. И ее поведение «несколько вышло из-под контроля». При этом она «случайно порезала руку кухонными ножницами». Как говорит ее приятель, она не пыталась убить себя — это действительно произошло случайно.

Друзья попытались унять кровотечение, но у них ничего не получилось. Тогда они вызвали «скорую помощь». Пэрис привезли в одну из больниц Лос-Анджелеса, где она продолжала вести себя неадекватно. Врачи, обработав рану, хотели на всякий случай оставить ее под наблюдением дня на три. Но родственники убедили медиков выписать Пэрис домой, пообещав отправить ее в реабилитационную клинику. Однако Джексон отказалась ложиться на лечение в специализированное заведение, заявив, что с ней все в порядке. И что теперь, будучи уже полностью совершеннолетней (3 апреля ей исполнится 21 год), она сама решает, что ей делать, что — нет.

Друзья также рассказали, что Пэрис воспитали в очень своеобразном духе. Поэтому она любит окружать себя таинственностью — даже при общении с близкими. Ее отец часто говорилей: «Правда — это фантазия, а фантазия — правда». Он советовал ей быть скрытной и заставлять людей теряться в догадках. «Поэтому она намеренно не хочет говорить о том, что произошло той ночью» , — сказал друг Пэрис, имя которого не называется.

Между тем, появилась аудиозапись телефонного звонка в службу спасения 911 по поводу госпитализации Пэрис, где говорилось о том, что «VIP-персоне требуется психиатрическая помощь». Затем появилось уточнение, что речь идет также об обильном кровотечении.

В настоящее время девушка уже чувствует себя хорошо и пребывает в отличном состоянии духа, проводя время со своим бойфрендом Гэбриэлем Гленном.

После смерти Майкла его дочь впала в сильную депрессию. В 2013 году она уже предпринимала попытку суицида, наглотавшись таблеток. В прошлом она также несколько раз проходила реабилитационные курсы лечения.

Пэрис Джексон и Гленн

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Майкла Джексона проходит курс лечения от алкоголизма в спецклинике.

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