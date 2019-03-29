Происшествия

Жертв могло быть больше, чем у Оноприенко: в Москве судят маньяка, убивавшего женщин в Киеве (фото, видео)

Весна 2015 года. Киевляне в панике: по столице очень быстро расползлись слухи о кровавом маньяке, который нападает средь бела дня исключительно на женщин. Своих жертв убийца выслеживает в лесопарковых зонах, убивает их ножом, а потом насилует уже мертвых. В социальных сетях писали о том, что за неполный месяц в Киеве было убито якобы до десятка женщин в возрасте «за тридцать». Мужья начали встречать своих жен с работы. Вышел навстречу своей пожилой супруге и киевлянин Евгений Р. Они договорились встретиться в районе метро «Красный хутор». Не дождавшись жену, Евгений пошел к ней навстречу в парк. Тело 77-летней супруги пенсионер обнаружил неподалеку от тропинки. Старушка была убита буквально за пару минут до того, как нашел муж. Маньяка вскоре поймали. Вычислили его по мобильному телефону, который убийца забрал у одной из своих жертв. Он оказался уроженцем Узбекистана, у которого за плечами в общей сложности 24 года тюрем. Интересно, что Бахтиер Матякубов не отсидел полностью ни один из своих четырех сроков. Его отпускали, то по амнистии, то условно-досрочно. Убивать он начал всего через полтора месяца после того, как его в очередной раз выпустили «за хорошее поведение» из тюрьмы. В тот день, когда его задержали, он собирался убить еще одну женщину.

— Матякубов приехал в Киев на автобусе 3 марта 2015 года из Москвы, — вспоминает в разговоре с «ФАКТАМИ» начальник отдела прокуратуры Киева Дмитрий Ткачук. — Уже на следующий день неподалеку от станции метро «Теремки» в лесопарковой зоне он зарезал 47-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Убийство произошло, что называется, средь бела дня. По тропинке через парк редко, но проходили люди.

Из показаний Бахтиера Матякубова: «Увидел прогуливающуюся в лесочке женщину с собакой, метров двести шел за ней. Потом догнал, когда остался шаг-два — вытащил нож (он был в чехле, закрепленном в рукаве). „Не кусает ваша собака?“ — спросил. Она обернулась ко мне: „Нет“. И я ударил ее. Сначала — в грудь, к сердцу, вторым ударом — чуть ниже, и разрезал вниз. Немного порезал себе руку. Она упала лицом вверх, оттащил ее от тропинки. Когда снимал серьги — вижу, мужик идет. Снял одну серьгу, повернул ей голову — второй нет. Потом снял кольцо. Слышал, как люди разговаривали неподалеку».

— Именно у этой женщины Матякубов забрал мобильный телефон, — продолжает Дмитрий Ткачук. - Он не выбросил его, не продал, а начал им пользоваться. И здесь он совершил ошибку. Забегая немного наперед, скажу, что его вычислили именно благодаря этому телефону.

Свою вторую жертву в Киеве маньяк убил буквально через день после предыдущего преступления — 6 марта 2015 года. 77-летняя женщина была убита 20 ударами ножа. Матякубов вырвал у нее сережки и ушей и забрал мобильный. В обоих случаях маньяк изнасиловал уже мертвых женщин. Интересно, что у обеих жертв были сломаны по два ребра.

Мы понимали, что в Киеве появился очень опасный маньяк. Учитывая то, как быстро он совершил второе убийство после первого, были все основания полагать, что останавливаться он не собирается.

14 марта в районе метро «Политехнический институт» Матякубов снова напал на женщину. Он дождался, когда в цветочном киоске не будет покупателей, вошел внутрь и начал наносить удары ножом 52-летней продавщице. Истекающая кровью женщина стала просить о пощаде. Неожиданно Матякубов решил не добивать свою жертву. Он забрал ее сумочку, снял с продавщицы золотые украшения и спокойно вышел на улицу.

Камера видеонаблюдения на этот раз зафиксировала момент нападения на продавщицу. У правоохранителей уже был фоторобот маньяка. Начались поиски. Однако к тому времени Матякубов уже уехал в Москву.

Позже следствие установило, что в период с 17 марта по 9 апреля Матякубов жестоко расправился с четырьмя женщинами в Подмосковье.

*Следственный эксперимент

11 апреля поступила информация, что маньяк вернулся в Киев. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его на одной из станций метро, когда он в IBOXе пополнял счет мобильного телефона.

14 апреля он собирался убить очередную женщину.

— Матякубов в Киеве подрабатывал на стройке, — продолжает рассказ Дмитрий Ткачук. — Ночевал в хостеле. Именно там он и познакомился с женщиной, уроженкой Западной Украины. Эта женщина собиралась возвращаться домой. Матякубов ей понравился, и она пригласила импозантного мужчину восточной внешности к себе в гости.

Убийца отправился на свидание к женщине, не забыв прихватить с собой свой нож марки «Шерхан». Позже на допросе Матякубов признается: «Я хотел ее убить. И сделал бы это. Но, когда приехал к ней и вошел в квартиру, то увидел, как мне навстречу выбежали двое ее детей. Я тогда ее пожалел и не стал убивать».

Матякубова поймали в Киеве, когда он сидел в кафе и пил пиво. На свое задержание маньяк отреагировал спокойно. «Если бы меня не поймали, я продолжил бы убивать, — сказал он. — Убил бы точно больше, чем ваш Оноприенко».

*Бахтиер Матякубов

— Что из себя представляет маньяк Матякубов? Наверняка вы много времени провели с ним на допросах?

— Матякубов показался спокойным. Уравновешенным, — отвечает «ФАКТАМ» сотрудник прокуратуры Дмитрий Ткачук. - Он охотно шел на сотрудничество со следствием. Спокойно рассказывал об убийствах, которые совершил в Киеве. Но у него было одно условие. Матякубов попросил меня не просить для него в суде пожизненного заключения. «У меня в Москве — брат начальник налоговой. Нужно сделать так, чтобы меня после приговора здесь отправили в Россию. Мне нельзя сидеть в вашей тюрьме. Знаете сами, что со мной сделают сокамерники. А в Москве я сам все решу. Если выполнишь мою просьбу, буду рассказывать все. Только не беру на себя изнасилования трупов».

Я согласился не просить «пожизненное». Но я его обманул. На суде во время оглашения обвинительного заключения я попросил именно пожизненное заключение. И тут произошло неожиданное. Матякубов, который до этого момента улыбался, вдруг изменился в лице, достал из рукава заточку и начал выламывать дверь в клетке. Замок там был, я вам скажу, очень ненадежный. Ситуация становилась критической. Судьи тут же покинули свои места и вышли из зала суда. У конвойных именно в этот момент была пересменка. Один молодой парень из конвоя, который остался возле подсудимого, явно растерялся и не знал что делать.

Матякубов выкрикивал проклятия в мой адрес. Угрожал, что обязательно найдет меня и убьет. В зале суда — только один молодой конвойный, я и учительница русского языка, которую приставили к Матякубову как переводчика. Вот эта женщина повела себя очень мужественно. Она не убежала, как остальные. Она подошла вплотную к клетке и начала успокаивать убийцу. Матякубов действительно успокоился. Он совсем чуть-чуть не успел доломать замок в клетке, когда в зал вернулись конвойные.

— Удивительно, как Матякубов пронес заточку в суд…

— Его и в следственном изоляторе часто ловили с заточкой. Отбирали, наказывали его, но вскоре у него появлялась новая.

— Что сказали психиатры? Он был вменяем во время совершения убийств?

— Абсолютно. Хотя и пытался «косить под дурачка». Говорил что-то про голоса, которые приказывали ему убивать. Психиатрическая экспертиза точно определила: да, он некро-садист. Но в момент совершения преступлений отдавал себе отчет, в том, что делает.

— Удалось выяснить причину, по которой он убивал женщин? Причем исключительно немолодых?

— Он рассказывал, что, когда был маленьким, над ним издевалась родная мать. И вот якобы таким образом, он мстил ей через других женщин.

Матякубов родился в Узбекистане. Те, кто знал его, в один голос утверждают: в детстве он был очень агрессивен. В школу ходил только чтобы подраться. Мог поколотить и своих братьев и сестер, и даже отца.

Первое преступление совершил в 17 лет — разбойное нападение с изнасилованием. Потом были еще три отсидки. По словам Матякубова, он начал убивать, когда заподозрил свою женщину в измене.

Из показаний Матякубова: «Я вышел из колонии и стал жить в Москве на съемной квартире с девушкой. Моя землячка, из Узбекистана. Мы вместе отмечали Новый год, и все было хорошо, пока я случайно не прочитал ее переписку в телефоне с другим мужчиной. Я тогда понял, что значит фраза „земля уходит из-под ног“. Был очень зол, готов был ее на куски порвать. Она это почувствовала и сбежала. Я сразу догадался, что она поедет на Курский вокзал. Взял ключи от машины брата и рванул за ней. Хотел в последний раз ей в глаза посмотреть. Нашел! Она на перроне стояла и с каким-то мужиком разговаривала. Убил бы их обоих, но на вокзале были люди, и я понимал, что меня быстро примут менты».

Это было в новогоднюю ночь 2015 года. Матякубов вернулся в автомобиль брата и поехал на съемную квартиру. На трассе он увидел голосующую женщину.

Из показаний Матякубова: «Она была такая красивая и совсем одна. Я остановился, и она спокойно села в машину. Вообще меня не боялась, сидела, уткнувшись в свой телефон, и с кем-то переписывалась. В какой-то момент я ее пожалел и передумал убивать. Но потом задал всего два вопроса: замужем ли она и есть ли дети. Она заявила, что замужем и двое детей. Я тогда просто взбесился: замужняя ночью одна по улице ходит. Я вывез ее за город, вытащил из машины и несколько раз ударил ножом. Она упала, как кукла. А мне как-то на душе легче стало. Одной проституткой в Москве меньше»…

На самом деле, 36-летняя Юлия Анпилова не была замужем. Она, скорее всего, просто не хотела, чтобы ей задавали лишние вопросы и про семью соврала. Но, сама того не зная, подписала себе смертный приговор.

После первого убийства Матякубов не вернулся в съемную квартиру, а поехал в аэропорт и улетел в Ташкент. Уже 2 января он убил фармацевта в аптеке. А 8 января — сразу двух женщин. У одной из жертв он отрезал голову. Все убитые были изнасилованы. После серии убийств в Узбекистане Матякубов приехал в Киев, а потом продолжил убивать женщин в Подмосковье.

Для убийства очередной жертвы Матякубову не надо было особых причин.

17 марта. Москва. Из показаний Матякубова: «Я хотел научиться убивать всего одним ударом. Хорошо понимал, что он должен быть сильным и метким — прямо в сердце. Я хотел отработать его и вышел из дому, чтобы убить женщину. Долго ходил по городу и сам не помню, как оказался в парке Измайлово. Там увидел женщину, которая с маленькой собачкой гуляла. На руке было кольцо, значит — замужем, а ходит по улице одна и собой красуется. Я быстро вытащил нож и ударил. Но с одного удара не вышло, пришлось повторить. Когда хлынула кровь, у меня будто камень с души упал. Полегчало…»

4 апреля. Наталья Елькина была убита из-за цвета волос.

Из показаний Матякубова: «Она блондинка с голубыми глазами, на таких клеймо негде ставить. Я с ней даже говорить не стал. Там много крови было, не помню, сколько раз ее ударил».

*Наталья Елькина

5 апреля. 53-летняя продавец Ирина Чеканова посмотрела на убийцу «как-то не так».

«Я только помню, что спросил, есть ли у них белые халаты. Она ответила, что нет, и как-то не по-доброму на меня посмотрела. Я за это ударил ее раз семь ножом. Ничего не взял и уехал».

9 апреля. Матякубов убил 26-летнюю продавщицу секс-шопа Юлию Лебежину просто так… чтобы сделать себе подарок на день рождения.

Из показаний Матякубова: «Я в таких местах раньше не бывал. Нормальная девушка там не станет работать. Я решил наказать эту аморальную мадам. Потом долго жалел, она мне даже во сне снилась. Красивая была девка». За полгода до своей гибели Юля вышла замуж…

*Юлия Лебежина

В эти дни в Москве проходит суд над серийным убийцей Бахтиером Матякубовым. Он получил в 2016 году пожизненное заключение в Украине, год спустя маньяка все-таки экстрадировали в Россию. После оглашения приговора Матякубова, скорее всего, экстрадируют на родину, где начнется рассмотрение уголовного дела об убийствах, совершенных в Узбекистане. Таким образом Бахтиер Матякубов, убивший 11 женщин всего за четыре месяца (предполагается, что жертв могло быть и больше. Говорилось о четырех десятках убитых женщинах в Украине, России и Узбекистане. Но доказать смогли только 11 эпизодов), может получить три пожизненных заключения в трех разных странах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ноябре 2018 года в Житомирской тюрьме умер «пологовский маньяк» Сергей Ткач. Он был приговорен к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств девочек, девушек и молодых женщин. Большинству жертв маньяка было от 9 до 17 лет. Неофициально считается, что убийств на счету Ткача втрое больше, чем удалось доказать.

В 2008-м его приговорили к пожизненному заключению. В 2016 году в тюрьме Ткач женился на россиянке и стал отцом.

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