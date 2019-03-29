В России расформировали батальон полиции, который отказался разгонять протесты в Ингушетии

Мир

После массовых митингов в столице Ингушетии (Россия) Магасе власти расформировали батальон патрульно-постовой службы, представители которого не стали разгонять протестующих. Ранее сообщалось, что силовики несколько раз пытались разогнать акцию, участники которой протестовали против соглашения об административных границах с Чечней, а также положений новой редакции местного закона о референдуме.

Как сообщает «МБХ Медиа», некоторые силовики встали на сторону протестующих. Как рассказал юрист и бывший пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов, 19 человек из отдельного батальона были уволены. «Все произошло из-за истории, когда они не выполнили указ по разгону митингующих. Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству „росгвардейцев“ пройти на территорию, где находились митингующие», — сказал Ахильгов.

Сообщается, что осенью 2018 года было подписано соглашение о передачи части земель Ингушетии Чечне. По этому соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района, а взамен Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социолог Игорь Эйдман считает, что руководитель Чечни Рамзан Кадыров держится у власти исключительно благодаря финансированию Россией — как только этот канал перекроют, его «разорвут» сами чеченцы.



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