Минус два блиндажа боевиков: офицер ВСУ показал эффектное видео удара

Украина

Подразделения Объединенных сил в ответ на вражеские обстрелы нанесли удар по позициям российско-оккупационных войск и уничтожили два блиндажа. Видео с метким попаданием по позициям боевиков опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Результатом умелых действий защитников уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются», — рассказал офицер ВСУ.

Напомним, ранее возле оккупированной Горловки был ликвидирован склад боеприпасов боевиков. А на Ясиноватской развязке метким попаданием был уничтожен вражеский ДЗОТ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter