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Украина

Минус два блиндажа боевиков: офицер ВСУ показал эффектное видео удара

14:33 29 марта 2019 145
обстрел
Инф. «ФАКТОВ»

Подразделения Объединенных сил в ответ на вражеские обстрелы нанесли удар по позициям российско-оккупационных войск и уничтожили два блиндажа. Видео с метким попаданием по позициям боевиков опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Результатом умелых действий защитников уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются», — рассказал офицер ВСУ.


Напомним, ранее возле оккупированной Горловки был ликвидирован склад боеприпасов боевиков. А на Ясиноватской развязке метким попаданием был уничтожен вражеский ДЗОТ.

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