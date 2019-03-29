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Минус два блиндажа боевиков: офицер ВСУ показал эффектное видео удара
Подразделения Объединенных сил в ответ на вражеские обстрелы нанесли удар по позициям российско-оккупационных войск и уничтожили два блиндажа. Видео с метким попаданием по позициям боевиков опубликовал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«Результатом умелых действий защитников уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются», — рассказал офицер ВСУ.
Напомним, ранее возле оккупированной Горловки был ликвидирован склад боеприпасов боевиков. А на Ясиноватской развязке метким попаданием был уничтожен вражеский ДЗОТ.
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