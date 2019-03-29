Избыток фтора в зубной пасте может навредить зубам: как себя защитить

Здоровье

Нужен ли фтор организму?

Многие ученые утверждают, что этот микроэлемент очень полезен для зубов и препятствует развитию кариеса у детей. Именно поэтому фтор добавляют во многие зубные пасты. Правда, врачи предупреждают: переизбыток фтора может вызывать флюороз — хроническое заболевание, при котором эмаль зубов имеет неоднородный цвет, структуру, покрывается пятнами (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что американские ученые создали средство, восстанавливающее зубную эмаль). Как узнать, сколько фтора принесет пользу, а какое количество может оказаться вредным? Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун советует обращать внимание на содержание фтора в зубной пасте — оно не должно превышать 1350 ppm. При повышенной чувствительности зубов такие пасты не стоит использовать.

Многое зависит и от региона, в котором живет человек. Низкое содержание фтора в воде или полное его отсутствие наблюдается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской, Ривненской областях. Незначительное количество фтора — в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Автономной Республике Крым.

Нормальное содержание фтора в Черниговской, Черкасской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. А вот повышенное содержание этого элемента в воде в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях.

Как развенчивают мифы

То, что ребенка необходимо с детства приучать чистить зубы, ни у кого не вызывает сомнения. Эта привычка сохранится и у взрослого человека. Но мода на разнообразные добавки, которые все чаще производители вводят в пасты, не всегда оправдана. Добавляют фтор, кальций, серебро, настои трав и так далее. Одним из элементов большинства паст является фтор, вернее фторид. Несмотря на то что фторид — природное вещество, для человека он токсичен. Зубные пасты с фтором содержат гораздо более высокую концентрацию фторида по сравнению с его содержанием в природе.

История создания мифа о полезности фтора описана в книге «Фтор — большой обман», изданной известным журналистом и продюсером BBC Кристофером Брайсоном еще в 2004 году. Дело в том, что в штате Нью-Джерси на свалках химического концерна «Дюпон де Немур» в то время накопилось много токсических отходов. Это были фториды, которые во время дождей смывались в реку и попадали в почву. Вокруг свалок пожухла и погибла растительность, пострадали домашние животные. Жители подали в суд на компанию «Дюпон». Концерн нанял технологов и врачей, и в результате была разработана идея «лечебного применения» фторидов. План состоял в том, чтобы убедить стоматологов в полезности фтора для зубов. В течение десятилетий польза фтора активно пропагандировалась. Только в последнее время некоторые ученые смогли опубликовать результаты десятилетних исследований, говорящих о вреде фторида натрия при применении даже в разрешенных стандартами дозах. Нетрудно догадаться, что содержащие фтор пасты, которые были широко разрекламированы, имеют наибольшее содержание фтора.

Изначально фтор стали добавлять в воду, поскольку утверждалось, что он полезен для здоровья зубов и предотвращает кариес. В США начали фторировать примерно две трети всей природной воды. Но большинство станций фторирования применяют одновременно алюминия сульфат и фториды. Оба вещества, смешиваясь, образуют токсический алюминия фторид — инородный элемент для живого организма. Он токсичен для почек и практически не выводится из организма. Накапливаясь в головном мозге, это соединение вызывает болезнь Альцгеймера. Быстро всасываясь, алюминия фторид концентрируется в местах скопления кальция, в костях и зубах. Он утолщает кости, но делает их хрупкими и ломкими, что опасно для страдающих остеопорозом.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, с какого возраста ребенку надо начинать чистить зубы.



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