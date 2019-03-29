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Врачей, вымогавших взятку у ветерана АТО, отправят под суд
В пятницу, 29 марта, в Печерский райсуд Киева направлены обвинения в отношении врачей, которых подозревают в вымогательстве взятки у участника АТО за установление инвалидности. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
«Киевской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении врача-эксперта Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и председателя Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной помощи, которые требовали и получили 1,5 тыс. долларов США взятки у участника АТО. Мужчина получил травму ноги во время боевых действий на Донбассе. За эту сумму врачи обещали ему установить группу инвалидности», — говорится в сообщении.
Напомним, врачей задержали в декабре 2018 года на рабочем месте после получения денег.
В ходе обысков по адресам проживания и на рабочих местах подозреваемых обнаружили и изъяли деньги в сумме эквивалентной 135 тысячам долларов США и более 20 конвертов с медицинскими справками лиц, которые подавали документы на установление группы инвалидности и деньгами в сумме от 700 до 1500 долларов.
«По результатам отработки лиц, чьи медицинские документы были обнаружены в ходе следственных действий, одному из подозреваемых дополнительно инкриминируется еще один эпизод получения взятки в сумме 800 долларов США за установление инвалидности», — отметили в прокуратуре.
Кроме того, в ходе досудебного расследования также установили факты совершения других уголовных преступлений. Материалы по ним выделены в отдельное производство. Пока по ним продолжается досудебное расследование.
Как сообщали «ФАКТЫ», во Львове на взятке попался начальник управления финансового контроля горсовета. А в Одессе правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров. Были задержаны главный государственный инспектор Одесской таможни и представитель коммерческой фирмы.
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