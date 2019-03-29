Украина

В Луганске вслед за боевиками «ДНР» опозорились с российской ракетой

Вслед за боевиками «ДНР», устроившими в оккупированном Донецке выставку «свидетельств агрессии Украины против мирных жителей Донбасса» и разместивших в качестве экспонатов образчики вооружения российского производства, в том числе и фрагмент ракеты ЗРК «Тор», точно так же отличились и их луганские «коллеги».

Об этом в Twitter сообщает блогер «Necro Manser», ранее обративший внимание на прокол донецких боевиков. «Вы будете смеяться, но луганские учудили ровно то же самое», — прокомментировал блогер, выложивший в микроблоге соответствующие фотографии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Донбасса зафиксировали переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1», принятую на вооружение ВС РФ в 2002 году.

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