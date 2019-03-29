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В Донецке опозорились с выставкой об "агрессии ВСУ", показав ракету из России
Боевики так называемой «ДНР» устроили очередное шоу — организовали в краеведческом музее оккупированного Донецка выставку «свидетельств агрессии Украины против мирных жителей Донбасса». Но в своем рвении доказать, что все беды только от «кровавой хунты», как всегда опозорились.
Внимательные посетители увидели среди десятков экспонатов (снарядов, осколков
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«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Согласно данным Википедии, в разработке и производстве комплексов «Тор» были задействованы следующие структуры:
- Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва),
- Машиностроительный завод имени Калинина (Свердловская область),
- Марийский машиностроительный завод (Йошкар-Ола),
- Ижевский электромеханический завод,
- МКБ «Факел» (Химки, Московская область),
- Мытищинский машиностроительный завод,
- ВНИИ «Сигнал» (Ковров, Владимирская область),
- Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения,
- Научно-исследовательский институт электронных приборов (Новосибирск),
- Строительно-монтажное управление № 304 (Кунцево, Московская область),
- Минский тракторный завод.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 28 марта пропуска для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными.
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