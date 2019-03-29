Украина

В Донецке опозорились с выставкой об "агрессии ВСУ", показав ракету из России

Боевики так называемой «ДНР» устроили очередное шоу — организовали в краеведческом музее оккупированного Донецка выставку «свидетельств агрессии Украины против мирных жителей Донбасса». Но в своем рвении доказать, что все беды только от «кровавой хунты», как всегда опозорились.

Внимательные посетители увидели среди десятков экспонатов (снарядов, осколков и т. д. ) вооружение… российского производства. «Организаторы выставки „агрессии ВСУ“, конечно, просто красавчики. Не забыли выложить на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК „Тор“. Российской, конечно», — прокомментировал фото из музея блогер, пишущий под ником Necro Mancer.

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«Тор» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Согласно данным Википедии, в разработке и производстве комплексов «Тор» были задействованы следующие структуры:

- Научно-исследовательский электромеханический институт (Москва),

- Машиностроительный завод имени Калинина (Свердловская область),

- Марийский машиностроительный завод (Йошкар-Ола),

- Ижевский электромеханический завод,

- МКБ «Факел» (Химки, Московская область),

- Мытищинский машиностроительный завод,

- ВНИИ «Сигнал» (Ковров, Владимирская область),

- Люберецкий завод сельскохозяйственного машиностроения,

- Научно-исследовательский институт электронных приборов (Новосибирск),

- Строительно-монтажное управление № 304 (Кунцево, Московская область),

- Минский тракторный завод.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с 28 марта пропуска для пересечения линии разграничения на Донбассе стали бессрочными.

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