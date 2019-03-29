27.12 / 27.37 30.42 / 30.86
Киев: +10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Жизнь за забором: оккупанты закрыли доступ к морю в Севастополе

17:04 29 марта 2019 212
Забор на набережной
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Севастополе оккупанты начали строить забор вдоль моря, перекрывая тем самым свободный доступ к нему.

«Да и сам забор выглядит жутко страшно», — признается блогер с ником «Крымский бандеровец». В своем Twitter он разместил фото с места строительства «стратегического» объекта.

Судя по снимкам, работы там ведутся ударными темпами.

Напомним, ранее в сети появилось фото «инновационной» реконструкции исторической балюстрады в центре Севастополя, на которую расщедрились оккупанты.

А 25 марта сеть поразили снимки, демонстрирующие процесс подготовки к пляжному сезону на аннексированном полуострове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Киев
+10

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины