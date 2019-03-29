Украина

Жизнь за забором: оккупанты закрыли доступ к морю в Севастополе

В аннексированном Севастополе оккупанты начали строить забор вдоль моря, перекрывая тем самым свободный доступ к нему.

«Да и сам забор выглядит жутко страшно», — признается блогер с ником «Крымский бандеровец». В своем Twitter он разместил фото с места строительства «стратегического» объекта.

Судя по снимкам, работы там ведутся ударными темпами.

Напомним, ранее в сети появилось фото «инновационной» реконструкции исторической балюстрады в центре Севастополя, на которую расщедрились оккупанты.

А 25 марта сеть поразили снимки, демонстрирующие процесс подготовки к пляжному сезону на аннексированном полуострове.

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