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Жизнь за забором: оккупанты закрыли доступ к морю в Севастополе
В аннексированном Севастополе оккупанты начали строить забор вдоль моря, перекрывая тем самым свободный доступ к нему.
«Да и сам забор выглядит жутко страшно», — признается блогер с ником «Крымский бандеровец». В своем Twitter он разместил фото с места строительства «стратегического» объекта.
Судя по снимкам, работы там ведутся ударными темпами.
Напомним, ранее в сети появилось фото «инновационной» реконструкции исторической балюстрады в центре Севастополя, на которую расщедрились оккупанты.
А 25 марта сеть поразили снимки, демонстрирующие процесс подготовки к пляжному сезону на аннексированном полуострове.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!