26.84 / 27.11 30.32 / 30.78
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Спиленные деревья и горы мусора: как Крым "готовится" к пляжному сезону (фото)

10:33 26 марта 2019 105
Пляж в Феодосии
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили очередные фото из оккупированного Крыма. Блогер, пишущая под ником RoksolanaToday&Крым показала несколько фоторепортажей, как на аннексированном полуострове «готовятся» к летнему сезону. Ранее сообщалось, что на полуострове уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями — в грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки.

«Феодосия. Весна в Богом Данной»:

«Феодосия. Пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили шесть деревьев. Причём, большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций. Но ушли на буратинок»:

«Весна!
И лапоть, торжествуя,
В лесочек проложил свой путь!
Его кобылка, срач почуяв,
Добавить мчится что-нибудь!
Феодосия»:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным украинской разведки, Россия готовится перебросить в оккупированный Крым ядерные боеприпасы. Так, по данным ГУР Минобороны Украины, Рф Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, у которой на вооружении будут «Искандер» и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  С-З
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины