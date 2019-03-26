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Спиленные деревья и горы мусора: как Крым "готовится" к пляжному сезону (фото)
В сеть выложили очередные фото из оккупированного Крыма. Блогер, пишущая под ником RoksolanaToday&Крым показала несколько фоторепортажей, как на аннексированном полуострове «готовятся» к летнему сезону. Ранее сообщалось, что на полуострове уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями — в грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки.
«Феодосия. Весна в Богом Данной»:
«Феодосия. Пляж Динамо. Поставили металлические конструкции, спилили шесть деревьев. Причём, большая часть деревьев вообще не мешала установке этих конструкций. Но ушли на буратинок»:
«Весна!
И лапоть, торжествуя,
В лесочек проложил свой путь!
Его кобылка, срач почуяв,
Добавить мчится что-нибудь!
Феодосия»:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по данным украинской разведки, Россия готовится перебросить в оккупированный Крым ядерные боеприпасы. Так, по данным ГУР Минобороны Украины, Рф Россия формирует на территории Южного военного округа еще одну ракетную бригаду, у которой на вооружении будут «Искандер» и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.
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