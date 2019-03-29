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- 18:29 «ДахаБраха» создала мощный саундтрек к фильму «Вулкан»
«ДахаБраха» создала мощный саундтрек к фильму «Вулкан» (видео)
Известная украинская группа «ДахаБраха», представившая ранее клип на песню «Монах», выпустила новое видео «Пливе човен». Песня стала саундтреком к фильму «Вулкан». Это первый совместный проект этно-группы и режиссера Романа Бондарчука.
«Предложение озвучить трейлер фильма „Вулкан“ показалось нам невероятно привлекательным. Роман — очень талантливая и одаренная личность! Нам работалось легко и вдохновенно. Песня и клип — наша попытка толчка атмосферы пропавших миров и поисков давно потерянного счастья», — рассказала Ирина Горбань, арт-менеджер «ДахаБраха».
В пятиминутный клип вошли кадры из фильма «Вулкан», а также закулисные моменты съемочного процесса.
«Я хотел совместить голоса артистов с механизмом кинопроцесса — рейками, осветительными приборами, кабелями. Впустить эту производственную материю в клип. Чтобы почувствовать, как много железа, людей и энергии задействовано в процессе создания образа на экране и всего фильма. Меня восхищает это сочетание», — раскрыл свою идею режиссер фильма «Вулкан» и клипа «Пливе човен» Роман Бондарчук.
Напомним, фильм «Вулкан» — это история переводчика мониторинговой миссии ОБСЕ Лукаса (роль исполняет Сергей Степанский) в маленьком городке Бериславе на границе Украины с оккупированным Крымом. Лента уже успела завоевать 8 престижных наград, получила приглашение на 40 международных фестивалей. В украинских кинотеатрах его можно будет увидеть с 4 апреля 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Бабкин представил клип «Моє кохання», а Настя Каменских представила новый клип на хит Peligroso с латиноамериканским мачо.
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