Настя Каменских выпустила горячий клип с латиноамериканским мачо (видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских, романтичное видео которой с Потапом поклонники восприняли, как признание их любви, порадовала фанов новым горячим клипом. Звезда, заявившая о планах покорить международный рынок, представила ремикс песни Peligroso и горячее видео. В новой версии Настя поет вместе с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto.

В клипе Настя демонстрирует несколько ярких сексуальных образов в соблазнительных нарядах. Знойная красотка зажигательно танцует и показывает свои соблазнительные формы.

Представляя работу в социальных сетях, певица посоветовала поклонникам «быть осторожнее с огнем».

Напомним, Настя Каменских поразила шикарным образом на красной дорожке премии YUNA и получила награду за хит «Тримай».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Бабкин выпустил новый клип «Моє кохання», в котором взрывается от любви.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter