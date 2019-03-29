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Настя Каменских выпустила горячий клип с латиноамериканским мачо (видео)
Популярная украинская певица Настя Каменских, романтичное видео которой с Потапом поклонники восприняли, как признание их любви, порадовала фанов новым горячим клипом. Звезда, заявившая о планах покорить международный рынок, представила ремикс песни Peligroso и горячее видео. В новой версии Настя поет вместе с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto.
В клипе Настя демонстрирует несколько ярких сексуальных образов в соблазнительных нарядах. Знойная красотка зажигательно танцует и показывает свои соблазнительные формы.
Представляя работу в социальных сетях, певица посоветовала поклонникам «быть осторожнее с огнем».
Напомним, Настя Каменских поразила шикарным образом на красной дорожке премии YUNA и получила награду за хит «Тримай».
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Сергей Бабкин выпустил новый клип «Моє кохання», в котором взрывается от любви.
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