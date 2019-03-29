Избиение мамы Юрия Дудя: суд определил наказание для виновных

Украина

Лефортовский суд Москвы назначил штраф Юлии Дудь, бывшей жене брата известного блогера Юрия Дудя, за избиение мужа и свекрови. Об этом сообщают российские СМИ.

Юлию Дудь суд признал виновной в побоях и обязал ее заплатить пять тысяч рублей штрафа.

Напомним, брат Юрия — Игорь — сейчас разводится со своей женой Юлией. Пара не может поделить маленького сына.

Инцидент с избиением произошел еще в ноябре прошлого года. Утром, когда отец и бабушка вели мальчика в садик, на них напали и пытались похитить ребенка. Мальчика удалось отбить.

В нападении на маму Юрия Анну Степановну и Игоря Дудя подозревали 59-летнего московского бизнесмена Геннадия А., отца невестки Юлии, и его охранников. Юлия избиение отрицает.

Как сообщали «ФАКТЫ», известный российский блогер Юрий Дудь, чьи интервью на YouTube (программа «вДудь») набирают миллионные просмотры, не поддерживает Путина. Журналисту предложили покинуть Россию.

Недавно Дудя «обидел» популярный видеохостинг YouTube, заблокировав последние видео-интервью с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым, вышедшее 20 марта. Сервис сообщает, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube.

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