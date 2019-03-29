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Ученые бьют тревогу: сколиоз — одно из самых опасных заболеваний XXI века
Ученые обеспокоены, так как во всем мире количество больных сколиозом растет. Такое аномальное искривление доставляет людям сильный дискомфорт. Деформируются преимущественно грудная клетка и позвоночник. Кости таза также могут занять неровное положение. Но почему все это происходит? Какие меры принимают сегодня медицинские специалисты?
Из-за чего возникает патология?
Сегодня медицинские специалисты выделяют две основные причины возникновения и развития сколиоза:
- Нарушение координации. Дефекты координации негативно сказываются не на всех людях, но процент пострадавших от этого растет.
- Отклонения физического характера. Происходит дисбаланс в мышцах и костях. Согласно проведенным исследованиям было установлено, что из-за этого возникают изменения осанки у детей во время роста.
В случае с физическими отклонениями «виновником» называют неправильно сконструированную мебель. Поэтому при покупке мебели лучше обратить внимание на диваны АМФ.
У взрослых сколиоз может развиться по следующим причинам:
1. прогрессирование патологии, которая была диагностирована в детском возрасте;
2. дегенерация: подобное происходит у пациентов, чей возраст составляет 50 лет и старше.
Существенное влияние на позвоночник и мышцы, которые его окружают, оказывают разные изменения в организме, включая переломы, травмы, опухоли, стрессы, синдром Тёрнера.
Какое лечение предлагает современная медицина?
Даже при уровне современной медицины лечить сколиоз нелегко. Есть пациенты, которые в терапии не нуждаются. Еще пару лет назад при разработке курса врачи учитывали лишь показания исследований и анализов. Сегодня во внимание принимается гораздо больше факторов. Это в том числе:
- возраст
- пол
- расположение кривизны
- стадия болезни
- наличие иных патологий
- общее самочувствие.
После определения четкой клинической картины принимается решение о том, какое назначить лечение: консервативное или хирургическое. В первом случае чаще прописывают подходящие медикаменты и настоятельно рекомендуют носить специальный корсет.
В случае с хирургией учеными внедрено много новых методик, касающихся лечения сколиоза. Если раньше операцию рекомендовали делать уже при кривизне в 40 градусов, то сегодня к ней прибегают, только этот показатель составляет более 50 градусов. При этом постоянно разрабатываются новые методы.
В распоряжении врачей есть высокие технологии. Травматизация тканей минимальна. Используются специальные имплантаты или металлические конструкции. Подобные приспособления позволяют зафиксировать позвоночные сегменты в необходимом положении. Также имплантаты и металлические конструкции не допускают подвижности сегментов.
Хирурги применяют неподвижные и подвижные штифты. Первые используются для лечения взрослых пациентов. Молодым людям и детям подходят подвижные конструкции. Это связно с тем, что позвоночный столб у них еще растет. Операция длится в среднем 2−3 часа. Приспособление вживляется пожизненно. Только при возникновении осложнения оно снимается.
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