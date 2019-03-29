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США провели разведку в небе над Донбассом и Крымом
Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США 29 марта провел разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вдоль побережья оккупированного Крыма. Об этом сообщил Украинский милитарный портал
Беспилотник взлетел с авиабазы Сигонела в Италии, пролетел над территорией Греции, Болгарии и Румынии и вошел в воздушное пространство Украины над Черновицкой областью.
К разведке на Донбассе он приступил в 11:00.
В настоящее время Генштаб ВСУ анализирует информацию, переданную американским БПЛА.
Кроме того, технические возможности американского БПЛА Global Hawk позволяют ему изучать не только оккупированные районы, но и территорию за пределами украинской границы.
В дополнение к американской военной помощи Украина закупила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.
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