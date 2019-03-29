Не только Javelin: Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения

Украина

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

Он отметил, что в ситуационном центре в Администрации президента завершались переговоры по поставкам из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество. Будет закуплено дополнительно новейшее вооружение, в том числе из США», — добавил президент.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного военного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 30 апреля 2018 года стало известно, что США поставили Javelin Украине. Согласно договоренностям Украина получила 210 ракет и соответствующие переносные пусковые комплексы. До конца мая состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. В ВСУ заявили, что противотанковые комплексы не будут использовать на Донбассе.

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