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Смертельный полет Subaru в Киеве: один человек погиб, двое получили тяжелые травмы
В ночь на субботу на Северном мосту в столице произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого «самоликвидировался» автомобиль Subaru с тремя людьми в салоне.
Машина двигалась от метро «Почайна» в сторону жилмассива Троещина.
Один из свидетелей происшествия рассказал, что автомобиль ехал очень быстро, при этом зигзагами.
Приблизительно в конце моста водитель утратил контроль за мощной машиной и она вылетела боком на бордюр, а затем взмыла в воздух.
К несчастью, на пути автомобиля оказалась металлическая опора, которая и прервала его полет.
К месту происшествия примчали кареты скорой помощи, спасатели.
Одного из пассажиров спасти не удалось, а водителя и еще одного мужчину, находившегося в салоне, медики забрали тяжелыми травмами.
Лишь по счастливому стечению обстоятельств от лихача не пострадало большее количество людей.
Начато следствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 119 произошло масштабное ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей- Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia. В результате аварии травмы получили два человека.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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