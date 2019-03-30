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Происшествия

Смертельный полет Subaru в Киеве: один человек погиб, двое получили тяжелые травмы

3:12 30 марта 2019 21
ДТП на Северном мосту в Киеве
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В ночь на субботу на Северном мосту в столице произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого «самоликвидировался» автомобиль Subaru с тремя людьми в салоне.

Машина двигалась от метро «Почайна» в сторону жилмассива Троещина.

Один из свидетелей происшествия рассказал, что автомобиль ехал очень быстро, при этом зигзагами.

Приблизительно в конце моста водитель утратил контроль за мощной машиной и она вылетела боком на бордюр, а затем взмыла в воздух.

К несчастью, на пути автомобиля оказалась металлическая опора, которая и прервала его полет.

К месту происшествия примчали кареты скорой помощи, спасатели.

Одного из пассажиров спасти не удалось, а водителя и еще одного мужчину, находившегося в салоне, медики забрали тяжелыми травмами.

Лишь по счастливому стечению обстоятельств от лихача не пострадало большее количество людей.

Начато следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Валерия Лобановского, 119 произошло масштабное ДТП, в котором пострадали шесть автомобилей- Lada Kalina, Chevrolet Lacetti, BMW X6, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia. В результате аварии травмы получили два человека.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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