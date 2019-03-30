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Начал хватать за руки и снимать штаны: жительницу Москвы дважды пытались изнасиловать по дороге на работу
В полицию Москвы поступило необычное заявление от пассажирки «Яндекс.Такси», которую два разных водителя с интервалом всего в 20 минут попытались изнасиловать прямо в машине. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сообщается, что по рассказам девушки по имени Екатерин, она ежедневно ездит на работу в «Москва-Сити» на такси, и раньше серьезных проблем у нее не было. Поэтому она испытала настоящий шок, когда по дороге водитель, приехавший на ее вызов, стал сначала хватать ее за руки, предлагая секс, а потом и вовсе начал снимать штаны, не обращая внимания на протесты барышни.
В итоге Екатерина вырвалась и убежала — и, немного успокоившись, решила, что все же поедет на службу, и оформила заказ на другую машину, тоже в «Яндексе». Но, к ее ужасу, второй шофер, едва она села в машину, тоже принялся распускать руки и делать непристойные предложения. Не дожидаясь развития событий, несчастная вновь спаслась бегством и пошла на работу пешком — а вечером написала заявление в правоохранительные органы.
Стоит отметить, что в соцсетях к рассказу Екатерины отнеслись недоверчиво, главным образом из-за настойчивого упоминания названия приложения. Скептики предположили, что кажущаяся неправдоподобной история проплачена кем-то из конкурентов «Яндекса» или вовсе придумана журналистами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Москвой тренер-педофил несколько месяцев насиловал 12-летнюю ученицу.
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