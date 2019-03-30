История с травлей девочки, написавшей письмо Путину, получила неожиданное продолжение

Мир

Следственный комитет (СК) РФ отказался возбуждать уголовное дело из-за распространения в сети обнаженной фотографии 12-летней Таси Перчиковой из Псковской области, которая стала жертвой жестокой травли односельчан после обращения к президенту России. Об этом «Радио Свобода» сообщила мать девочки, продемонстрировав копию постановления СК.

В этом постановлении говорится, что распространительница детской порнографии 14-летняя знакомая Таси не может быть привлечена к ответственности в связи с возрастом.

«ФАКТЫ» писали о ситуации с семьей Перчиковых, живущих в деревне Томсино Псковской области. После того, как девочка в письме Владимиру Путину пожаловалась «царю» на трудности своей семьи (единственную школу в деревне закрыли, а мама работает санитаркой в две смены за крошечную зарплату) им стали поступать пожертвования со всей России. Жадные односельчане сначала требовали от семьи поделиться «добром», а затем устроили их травлю. Одним из составляющих стал опубликованный в соцсети обнаженный снимок Таси. Местные власти обвинения отвергли, напротив, сами обвинили Перчиковых в мошенничестве.

Напомним, в конце 2018 года в российском городе Шахты (Ростовская область) подростки жестоко избили 13-летнюю школьницу, снимая это на мобильные телефоны. А перед этим ученик десятого класса принес бомбу на занятия с намерением взорвать обидчиков в школе.



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