- 9:35 Легкие рецепты блюд для худеющих от известного артиста, который стал… шеф-поваром
- 9:23 В Украине принято важное решение по "автогражданке": касается всех водителей
- 9:21 Сборная Украины по биатлону осталась без тренера
- 8:56 Час Земли: когда будет и как отмечать
- 8:45 Как и с чем носить самую модную вещь сезона
- 8:35 Украина переходит на летнее время: в какую сторону и когда переводить стрелки часов
- 8:34 История с травлей девочки, написавшей письмо Путину, получила неожиданное продолжение
- 8:20 Рианна произвела фурор, опубликовав фото в прозрачном нижнем белье
- 7:58 Отжали пансионаты: одиозный экс-регионал пожаловался на экспроприацию имущества в Крыму
- 7:44 61-летняя американка родила ребенка для своего сына-гея, а яйцеклетку предоставила сестра его супруга
История с травлей девочки, написавшей письмо Путину, получила неожиданное продолжение
Следственный комитет (СК) РФ отказался возбуждать уголовное дело из-за распространения в сети обнаженной фотографии 12-летней Таси Перчиковой из Псковской области, которая стала жертвой жестокой травли односельчан после обращения к президенту России. Об этом «Радио Свобода» сообщила мать девочки, продемонстрировав копию постановления СК.
В этом постановлении говорится, что распространительница детской порнографии 14-летняя знакомая Таси не может быть привлечена к ответственности в связи с возрастом.
«ФАКТЫ» писали о ситуации с семьей Перчиковых, живущих в деревне Томсино Псковской области. После того, как девочка в письме Владимиру Путину пожаловалась «царю» на трудности своей семьи (единственную школу в деревне закрыли, а мама работает санитаркой в две смены за крошечную зарплату) им стали поступать пожертвования со всей России. Жадные односельчане сначала требовали от семьи поделиться «добром», а затем устроили их травлю. Одним из составляющих стал опубликованный в соцсети обнаженный снимок Таси. Местные власти обвинения отвергли, напротив, сами обвинили Перчиковых в мошенничестве.
Напомним, в конце 2018 года в российском городе Шахты (Ростовская область) подростки жестоко избили 13-летнюю школьницу, снимая это на мобильные телефоны. А перед этим ученик десятого класса принес бомбу на занятия с намерением взорвать обидчиков в школе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»