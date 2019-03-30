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Час Земли: когда будет и как отмечать
В субботу, 30 марта, в мире проведут традиционную акцию «Час Земли» — ее участники выключат свет и все электроприборы, чтобы выразить небезразличие к будущему планеты.
«30 марта в 20:30 миллионы людей по всему миру символично выключают свет в домах и на рабочих местах, принимая на себя обязательство заботиться о природе ежедневно», — напомнил Всемирный фонд природы.
В этот день волонтеры также могут помочь навести порядок в ближайшем заповеднике, национальном парке или другом природном объекте. Также желающие могут оказать материальную помощь экологическим инициативам.
Также в Киеве выключат подсветку Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, монумента Родины-Матери, колокольни Михайловского золотоверхого монастыря и Киево-Печерской Лавры, а также Монумента Независимости.
Впервые Час Земли был проведен в австралийском Сиднее в 2007 году, а уже в 2008 году акция вышла на всемирный уровень. Украина впервые присоединилась к глобальной инициативе в 2009 году.
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Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 31 марта, в Украине переведут стрелки часов на час вперед.
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