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Украина переходит на летнее время: в какую сторону и когда переводить стрелки часов
Ночью 31 марта Украина в очередной раз переходит на летнее время. Стрелки часов в 03:00 нужно перевести на один час вперед.
Первыми стали переходить на зимнее и летнее время страны Европы. Перевод был обусловлен сменой длины светового дня и экономией электричества.
В Украине практика перевода часов существует с 1981 года. В 2011 уже в независимом государстве пытались отменить перевод часов, но потом эту практику снова вернули.
Одновременно с Украиной на летнее время перейдут еще более 70 стран. А вот в России и Беларуси отказались от сезонного времени. Не переводят стрелки часов и на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
Перевод часов на один час вперед весной считается оправданным с экономической точки зрения, но негативно сказывается на организме человека. «Стандартным» временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее время. Оно совпадает с биоритмами человека и считается более комфортным.
Поэтому первые дни после начала действия летнего времени у украинцев могут возникать проблемы со здоровьем, существенно ухудшаться настроение и самочувствие. Гипотоники и гипертоники рискуют столкнуться со скачками давления. Медики советуют в день перевода часов лечь спать раньше и более тщательно следить за своим состоянием.
Как сообщали «ФАКТЫ», 26 марта Европарламент принял решение отменить ежегодный переход на зимнее и летнее время на территории Евросоюза с 2021 года. Однако это решение еще требует согласования. Страны-члены ЕС должны сообщить до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории.
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