Сборная Украины по биатлону осталась без тренера

Спорт

40-летний Андрей Прокунин покинул пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону. Об этом сообщил сам российский специалист в интервью сайту biathlon.com.ua.

«Тот формат работы, который был предложен федерацией, не устраивает меня, как тренера. Я хочу расти, развиваться, но в связи с тем, что многие спортсменки находятся на индивидуальной подготовке с личными тренерами, я не вижу возможности для самореализации. Поэтому я принял решение оставить эту должность, и дать возможность реализоваться в этой роли другим специалистам. При этом хочу поблагодарить всех тренеров, которые со мной работали, всех девчонок и функционеров федерации. Я ухожу на хорошей волне. У нас есть медали чемпионата мира и Европы, и надеюсь, команда будет прогрессировать и дальше. Я ни в коем случае не сжигаю мосты и не говорю прощай. Этот год обогатил меня, как тренера, дополнительным опытом, и я, в свою очередь, попытался дать команде все, что мог в этой ситуации. Спасибо всем за работу!» — сказал Прокунин.

Поделился своим видением дальнейшей работы национальной сборной и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. «Пока мы не будем совершать резких действий по поводу нового тренера команды — работать продолжат те специалисты, которые делали это и в минувшем сезоне. Вита и Валя Семеренко, скорее всего, будут и дальше работать с Григорием Шамраем, Настя Меркушина — с отцом, остальные девчонки — под руководством Валерия Лесникова, который будет отвечать за функциональную подготовку, а также Владимира Махлаева и Александра Беланенко, которые сосредоточатся на стрельбе. Мы приняли решение больше доверять нашим специалистам — и в тренерском штабе, и в сервис-группе. Поэтому будем постепенно уходить от практики приглашения иностранных специалистов. Но все кадровые вопросы еще будут обсуждаться и утверждаться во время тренерского семинара, который пройдет в последней декаде апреля. Кто в этой ситуации формально будет главным — не главное, куда важнее — сохранить команду, обеспечить дальнейший прогресс результатов у девчонок, проанализировав ошибки, допущенные в этом сезоне, и не допуская их в будущем. А тренерам в любом случае необходимо будет находить общий язык. Уверен, нашей команде по силам решать самые серьезные задачи», — отметил функционер.

Добавлю, что в нынешнем сезоне наша женская команда стала бронзовым призером в эстафете на чемпионате мира, проходившем в шведском Эстерсунде, а Юлия Джима (индивидуальная гонка) и Анастасия Меркушина (одиночная смешанная эстафета в паре с Артемом Тищенко) завоевали золотую и бронзовую награды соответственно на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинки провалили женский спринт на Кубке мира в Холменколлене.

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