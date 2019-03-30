23 арестованных крымских татар незаконно вывезли в Россию, — правозащитники

Украина

Незаконно арестованных в Крыму крымскотатарских активистов перевезли в Ростов-на-Дону (РФ), их дела также будут слушаться там, сообщил источник Интерфакса в Ростове.

Все арестованные обвиняются в участии в запрещенной в РФ организации Хизб ут-Тахрир.

Ранее известный крымский правозащитник Эмиль Курбединов заявил об исчезновении 23 фигурантов из СИЗО в Симферополе. Впоследствии он предположил, что их вывезли на материковую территорию России.

«23 крымских татарина — мусульмане — точно вывезены из Крыма. Мы уверены, что они в ростовском СИЗО. Пояснений нам никаких не дали. Думаю, вывезли, чтобы усложнить работу защите и чтобы не было поддержки», — сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что все обвиняемые на допросе под протокол заявили, что к ним, как к гражданам Украины, применима 4-я Женевская конвенция, говорили, что их нельзя вывозить с территории Крыма.

27 марта оккупанты в Крыму провели масштабные обыски в домах крымских татар. По словам крымских правозащитников, обыски были точечными, большинство из задержанных ездили на судебные заседания в российский Ростов-на-Дону, чтобы поддержать политических заключенных. По информации Эмиля Курбединова, в один из обыскиваемых домов силовики специально подбросили литературу, чтобы инкриминировать задержанным участие в организации Хизб ут-Тахрир.

В связи с массовыми репрессиями в Крыму украинская делегация в ПАСЕ обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду и президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье.

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