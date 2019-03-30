Происшествия

На улице в центре Киева у женщины отобрали сумку с 1,3 миллиона гривен

В Печерском районе Киева 29 марта грабители вырвали из рук женщины сумку с 1,3 миллионами гривен. Примечательно, что происшествие случилось около рядом с управлением полиции практически посреди бела дня — в 17:00. Об этом сообщила Страна со ссылкой на собственные источники в МВД.

Пострадавшая сидела в автомобиле Volkswagen Toureg, дожидаясь возвращения мужа. В это время к ней подошел некий мужчина, который постучал в окно. Потерпевшая не хотела открывать дверь и только немного опустила стекло. Незнакомец заявил, что она своим джипом поцарапала его автомобиль. Когда женщина вышла из авто, чтобы убедиться в обоснованности обвинений, грабитель моментально вырвал у нее из рук сумку с деньгами, после чего скрылся.

Потерпевшая бросилась за ним, начала звать на помощь прохожих, но мужчина вскочил в автомобиль, марку и номер которого женщина не запомнила, и рванул в сторону бульвара Леси Украинки.

По словам женщины, деньги предназначались для покупки квартиры — в этот же лень пара обменяла хранившиеся в семье доллары в гривни. В полиции считают, что навести грабителей могли в обменнике, который проводил конвертацию денежных средств. Так это, или нет, установит следствие. Расследование ведется по статье 186 УК Украины («Грабеж»).

Напомним, 27 марта неизвестные в масках напали на мужчину возле его дома в городе Измаиле (на юге Одесской области) и завладели крупной суммой денег в отечественной и иностранной валюте.

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