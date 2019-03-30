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Известный актер пострадал в результате ЧП в Москве (фото)
В Москве известный актер Виктор Супрун, снимавшийся в фильмах «Бригада» и «Ликвидация», едва не стал жертвой самоубийцы — на его автомобиль с высоты упал сосед, выбросившийся из верхнего этажа дома. Напомним, в Днепре спасли самоубийцу-неудачника, прыгнувшего с моста.
Мужчина не выжил.
Машина актера, припаркованная у дома по улице Новаторов, получила повреждение
В комментарии журналистам Супрун рассказал, что живет на 14 этаже, а его сосед — на пятом
«Я уже лег спать, когда сработала сигнализация. Я выглянул в окно, смотрю — что-то лежит. Я оделся, вышел, смотрю — лежит труп рядом с моей машиной. То есть человек упал на мою машину, а потом свалился с нее. Это был наш сосед с пятого этажа, но полиция сказала, что он упал с большей высоты. Ну, сосед и сосед, я на 14-м этаже живу, он на пятом. Ну, виделись иногда», — рассказал Супрун медиаресурсу «360».
Что могло подтолкнуть соседа к роковому шагу, он не знает.
В свою очередь источник «360» в правоохранительных органах сообщил, что 57-летний погибший мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Виктор Супрун родился в Украине, в Кривом Роге. Его первый музыкальный альбом носил название «Полтавская гастроль».
Снимался более чем в 50 картинах, был также автором и режиссёром юмористической программы «От фонаря и сериала «Кто в доме хозяин?» (серия «Футбольные страсти»). В 2014 году был награждён Советом Ветеранов Центрального Аппарата МВД России орденом «За благородство помыслов и дел».
Напомним, ранее украинцы резко отреагировали на присвоение звания народного артиста России одиозному актеру Михаилу Пореченкову.
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