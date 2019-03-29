27.11 / 27.35 30.41 / 30.84
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура

"Настрелял": Михаилу Пореченкову дали звание народного артиста России

16:16 29 марта 2019 83
Пореченков
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Новость сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк: «Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью „Пресса“, получил звание народного артиста РФ». «Нашла награда героя. Заслужил на «гражданской войне», — возмутился Цимбалюк.

«Настрелял», — прокомментировал новость кто-то из пользователей соцсетей. Речь о том, что 30 октября 2014 года одиозного Пореченкова сняли сепаратистские телевизионщики в момент, когда он стрелял из пулемета в сторону ДАПа. Именно за это нелюдя в артистических кругах Москвы стали называть «военным туристом», чем он, не понимая стеба, очень гордится.

Читайте также: «Звезды первой величины»: приезд российских певцов в Донецк насмешил сеть

Недавно артист МХТ имени Чехова Пореченков устроил со своим другом Охлобыстиным омерзительное шоу: записали видео в поддержку Зеленского. Оба активно поддерживают политику Кремля, оба не раз бывали с гастролями в «Л/ДНР» (Охлобыстин даже получил «паспорт гражданина ДНР» из рук Захарченко), оба считаются весьма посредственными актерами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что федерация легкой атлетики Беларуси оскандалилась из-за Пореченкова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
+9

Ветер: 5 м/с  3
Давление: 753 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины