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"Настрелял": Михаилу Пореченкову дали звание народного артиста России
Новость сообщил в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк: «Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью „Пресса“, получил звание народного артиста РФ». «Нашла награда героя. Заслужил на «гражданской войне», — возмутился Цимбалюк.
«Настрелял», — прокомментировал новость кто-то из пользователей соцсетей. Речь о том, что 30 октября 2014 года одиозного Пореченкова сняли сепаратистские телевизионщики в момент, когда он стрелял из пулемета в сторону ДАПа. Именно за это нелюдя в артистических кругах Москвы стали называть «военным туристом», чем он, не понимая стеба, очень гордится.
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Недавно артист МХТ имени Чехова Пореченков устроил со своим другом Охлобыстиным омерзительное шоу: записали видео в поддержку Зеленского. Оба активно поддерживают политику Кремля, оба не раз бывали с гастролями в «Л/ДНР» (Охлобыстин даже получил «паспорт гражданина ДНР» из рук Захарченко), оба считаются весьма посредственными актерами.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что федерация легкой атлетики Беларуси оскандалилась из-за Пореченкова.
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