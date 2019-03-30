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На улицах украинских городов появились вооруженные люди: стало известно, кто это
В Украине перед проведением президентских выборов бойцы спецподразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей стране. Об этом сообщили в СБУ.
По слловам главы ведомства Василия Грицака, «порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов».
«Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают. Мы также задействовали для патрулирования боевые машины и беспилотную авиацию. Все это — демонстрация нашей решимости немедленно прекратить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине. Нравится это или нет, но я уверен, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно. Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции делает для этого все необходимое», — отметил Грицак.
Как писали «ФАКТЫ», ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на предстоящих президентских выборах на все нарушения действующего законодательства от правоохранителей последует «быстрая» реакция и наказание.
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