27.16 / 27.42 30.46 / 30.91
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

У португальской спортсменки через три месяца после смерти мозга родился сын

19:44 30 марта 2019 119
У португальской спортсменки через три месяца после смерти мозга родился сын
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Португальская каноистка Катарина Секейра родила мальчика, несмотря на то что в декабре врачи констатировали у нее смерть мозга, сообщает издание The Sun.

Новорожденного назвали Салвадор (в переводе с португальского — Спаситель). Мальчик появился на свет, когда у 26-летней Катарины была почти 32-я неделя беременности. В Португалии это уже второй случай, когда у матери, у которой зафиксирована смерть мозга, рождается ребенок.

Секейра была талантливой каноисткой, но с детства страдала астмой. На 19-й неделе беременности у нее случился тяжелый приступ, после которого она была введена в состояние искусственной комы. Несмотря на это, состояние девушки ухудшилось. Через несколько дней, 26 декабря, стало известно, что ее мозг умер.

На протяжении 56 дней к ней был подключен аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в утробе женщины.

Врачи сделали кесарево сечение, после чего через несколько часов отключили Катарину от систем жизнеобеспечения.

Вес новорожденного ребенка — 1,7 кг. Около трех недель он будет находиться в больнице. У мальчика есть отец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира родила ребенка в 38 лет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Киев
+12

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 749 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины