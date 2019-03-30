Спорт

У португальской спортсменки через три месяца после смерти мозга родился сын

Португальская каноистка Катарина Секейра родила мальчика, несмотря на то что в декабре врачи констатировали у нее смерть мозга, сообщает издание The Sun.

Новорожденного назвали Салвадор (в переводе с португальского — Спаситель). Мальчик появился на свет, когда у 26-летней Катарины была почти 32-я неделя беременности. В Португалии это уже второй случай, когда у матери, у которой зафиксирована смерть мозга, рождается ребенок.

Секейра была талантливой каноисткой, но с детства страдала астмой. На 19-й неделе беременности у нее случился тяжелый приступ, после которого она была введена в состояние искусственной комы. Несмотря на это, состояние девушки ухудшилось. Через несколько дней, 26 декабря, стало известно, что ее мозг умер.

На протяжении 56 дней к ней был подключен аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в утробе женщины.

Врачи сделали кесарево сечение, после чего через несколько часов отключили Катарину от систем жизнеобеспечения.

Вес новорожденного ребенка — 1,7 кг. Около трех недель он будет находиться в больнице. У мальчика есть отец.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира родила ребенка в 38 лет.

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