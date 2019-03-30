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В России заявили, что узник Кремля Гриб больше не голодает
Российские СМИ сообщают, что украинский политзаключенный в России Павел Гриб прекратил голодовку, чтобы избежать ухудшений здоровья.
Так, сообщается, что 29 марта Гриб якобы написал заявление о прекращении голодовки после проведения с ним разъяснительной беседы руководством СИЗО № 4 о возможных ухудшениях здоровья, связанных с прекращением приема пищи.
Как писали «ФАКТЫ», 29 марта отец политзаключенного Игорь Гриб сообщил, что его сын продолжает свою протестную голодовку, которую он объявил после оглашения ему приговора Северо-Кавказским судом РФ, и уже неделю употребляет только воду.
Тем временем стало известно также, что другого украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого в аннексированном Крыму осудили по сфабрикованному делу, этапировали в исправительную колонию № 4 российского города Торжок в Тверской области. Сам Балух не давал своего согласия на перевод в Россию.
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