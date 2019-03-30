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Думали, что бриллианты: MARUV обокрали в "Борисполе"
Скандальная певица MARUV, которая отказалась представлять Украину на Евровидении-2019, стала жертвой злоумышленников в Международном аэропорту «Борисполь». Об этом она сообщила в Instagram.
По ее словам, у нее украли украшения и распотрошили ее чемодан. Инцидент произошел утром 30 марта, когда певица возвращалась из Тель-Авива, где накануне давала концерт. Она сообщила, что злодеи разбили ее багаж, на который она ждала после выхода из самолета.
В списке украденных вещей только бижутерия. Певица уверена, что злодеи подумали, что это бриллианты и золото, поскольку все аксессуары исчезли. MARUV порекомендовала своим поклонникам пристально паковать свой багаж, чтобы не быть ограбленным, как она.
Как писали «ФАКТЫ», победительница Национального отбора на Евровидение, певица MARUV отказалась ехать на конкурс, заявив, что ее не устраивают жесткие условия договора с Национальной общественной телекомпанией.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!