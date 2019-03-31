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Украина

Умер глава украинской общины Венгрии

9:11 31 марта 2019 50
Юрий Кравченко
Инф. «ФАКТОВ»

В Венгрии неожиданно умер глава местной украинской общины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», 27 марта умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. Коллеги вспоминают, что Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт в работе, она была открытой к эксперименту и поиску, для нее не существовало больших и маленьких ролей. Она всегда тонко чувствовала стиль и жанр спектакля.

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