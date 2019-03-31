- 9:28 Гвоздик – Нгумбу: полное видео боя
- 9:11 Умер глава украинской общины Венгрии
- 8:55 В центре Киева столкнулись Lexus и Mercedes: авто влетело в здание
- 8:33 Принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать диадему на официальный банкет
- 8:25 В Украине начались выборы президента: как голосовать
- 7:57 Президентские выборы в Словакии впервые выиграла женщина
- 7:54 Украина выбирает президента: все подробности
- 7:50 В Харькове наглый вор обчистил шкафчики в детском саду: в сети показали фото
- 7:08 Украина перешла на летнее время
- 6:53 Гвоздик успешно защитил чемпионский титул: хроника боя за пояс WBC
Умер глава украинской общины Венгрии
В Венгрии неожиданно умер глава местной украинской общины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Внезапно ушел из жизни председатель украинской общины Венгрии Юрий Кравченко. Это большая потеря для всех украинцев. Скорбим и молимся с семьей и всем миром. Вечная память!» — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», 27 марта умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. Коллеги вспоминают, что Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт в работе, она была открытой к эксперименту и поиску, для нее не существовало больших и маленьких ролей. Она всегда тонко чувствовала стиль и жанр спектакля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..