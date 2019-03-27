Культура

В среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. Об этом сообщили в театре им. Франко, где она служила.

«Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны», — пишут коллеги и выражают сердечное соболезнование ее родным и близким.

Украинский театральный критик и публицист, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис так написал о Цесаренко :

«В день театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко … Светлый человек, талантливая актриса. На фотографиях — сцены из спектаклей, в которых она играла, а также снимок ее юных лет, когда она (на фото слева) рядом с корифеями-франковцами Н. Ужвий, Е. Пономаренко, А. Кусенко. Крайняя фотография — ее подарок мне. Это серебряный сосуд, такая миниатюрная „чаша Грааля“, которую держали известные люди еще в 18 веке …Всегда буду помнить. Светлая память …».

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга Кировского района Крымской области. В коллектив театра Франко Зинаида Васильевна пришла в 1965 году.

Большинство образов, которые создала актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна «Две семьи» М. Кропивницкого, Оксана «Майская ночь», Секлета «За двумя зайцами» М. Старицкого, Климена «Кассандра» Леси Украинки, Поля «Васса Железнова» М. Горького, Татьяна «Суета», Райская «Житейское море» И. Карпенко-Карого, Соня «Дядя Ваня» А. Чехова, Юнона «Энеида» И. Котляревского, миссис Пирс «Пигмалион» Б. Шоу, Лиза «Крошка Цахес» Э. Гофмана.

Коллеги вспоминают, что Зинаида Васильевна относилась к актрисам, которые никогда не останавливались на достигнутом. Ей был присущ необычайный азарт в работе, она была открытой к эксперименту и поиску, для нее не существовало понятия больших и маленьких ролей. Она всегда тонко чувствовала стиль и жанр спектакля.

Напомним, 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко. В Грузии на 88-м году жизни умер советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. 26 марта стало известно о смерти народного артиста Республики Северная Осетия — Алания Лактемира Дзтиева.

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