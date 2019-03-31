Отдохну и обязательно поеду на бой Ломаченко, — Гвоздик (фото)

Спорт

Непобедимый на профессиональном ринге 31-летний украинский боксер Александр Гвоздик (17 побед в 17 поединках, 14 — досрочных) на 2300 Arena в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC против 37-летнего француза с конголезскими корнями Дуду Нгумбу. Александр успешно защитил титул, который он завоевал в декабре 2018-го в бою с Адонисом Стивенсоном.

Встреча завершилась в пятом раунде, когда соперник украинца подвернул ногу и заплакал в углу ринга.

После поединка Гвоздик, ставший лишь вторым боксером, который досрочно справился с Нгумбу, прокомментировал свой успех.

«Честно говоря, не знаю, что случилось в том эпизоде. Не видел, чтобы серьезное что-то произошло. Возможно, парень просто приехал отбыть номер. Не знаю. Конечно, хотелось, чтобы бой сложился иначе — провести больше раундов. В начале боя была некоторая нервозность, поэтому хотелось больше времени провести в ринге.

Я не хотел бросаться на амбразуру в первых же раундах, хотел прочувствовать соперника. У него немного неудобный стиль. Когда я начал находить свой темп и понимать, что с ним делать — все закончилось. Думаю, вряд ли фаны увидели то, что хотели, но так бывает, я соперников себе не подбираю, к сожалению.

Что дальше? Настраивался максимально на своего оппонента. Следующим боем должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна. Но, может быть, и объединение титулов. Посмотрим, как решат промоутеры.

Сколько боев проведу еще в том году? Если таких как этот, то готов и 10 провести. Хотелось бы еще два. А там посмотрим.

Отдохну и, конечно же, побываю на поединке Ломаченко — Кролла. Это совсем близко, я всегда рад поддержать Василия в его боях", — заявил Александр Гвоздик после боя в эфире телеканала «Интер».

*Чемпион мира Александр Гвоздик с промоутером Бобом Арумом и тренером Тэдди Атласом

Ранее «ФАКТЫ» провели онлайн-трансляцию боя Гвоздик — Нгумбу.

Фото Twitter, boxingscene.com



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