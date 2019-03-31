- 11:25 «Чё там выборы?»: Путина высмеяли яркой карикатурой
- 11:04 Выборы президента Украины: стало известно о первых нарушениях
- 11:00 Ввели не тот препарат: шокирующая смерть роженицы и ребенка под Черниговом
- 10:58 В аэропорту "Борисполь" возобновил работу терминал F
- 10:56 Украина выбирает президента: все подробности
- 10:39 В центре Харькова мужчина устроил стрельбу: в сети показали видео инцидента
- 10:33 «Не сказал вам главного»: Притула в кровати записал обращение к украинцам по поводу выборов
- 10:15 Отдохну и обязательно поеду на бой Ломаченко, — Гвоздик
- 10:11 Под Киевом в авто иностранца обнаружили 100 килограммов героина
- 10:01 Врачи запретили Мику Джаггеру выступать
Выборы президента Украины: стало известно о первых нарушениях
В украинскую полицию 31 марта поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
«Ситуационные центры начали работу с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области — 4, Кировоградской — 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской — по 2, Киевской, Одесской, Черкасской — по одной, и в городе Киеве — 7», — сообщает МВД на странице в Facebook.
Так, 7 фактов связаны с незаконной агитацией, два — с фотографированием бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту — подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынесения бюллетеня из участка (в Житомирской области).
Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».