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Политика

Выборы президента Украины: стало известно о первых нарушениях

11:04 31 марта 2019 133
Выборы президента Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В украинскую полицию 31 марта поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

«Ситуационные центры начали работу с самого утра. 31 марта 2019 в органы полиции поступило 25 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, из них: в Закарпатской области — 4, Кировоградской — 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской — по 2, Киевской, Одесской, Черкасской — по одной, и в городе Киеве — 7», — сообщает МВД на странице в Facebook.

Так, 7 фактов связаны с незаконной агитацией, два — с фотографированием бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту — подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынесения бюллетеня из участка (в Житомирской области).

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.

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