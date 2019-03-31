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Происшествия

На избирательном участке в Кривом Роге использовали холодильник вместо сейфа (фото)

12:26 31 марта 2019 70
избирательная урна
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 31 марта, на выборах президента Украины в Кривом Роге на избирательных участках бюллетени для голосования хранили в холодильнике и в кастрюле, сообщил депутат местного горсовета Николай Колесник. Фото в Facebook опубликовал журналист Дмитрий Самолюк.

На бытовую технику и кастрюли были повешены пломбы с печатями и актами с подписями членов избиркома об опечатывании. А на одном из участков для удобства избирателей установили шахтерские фонари.

«Этот народ не победить. Будь-то ПП, ЗЕ или ЮТ — разум наших граждан в полном порядке», — считает Самолюк.

Наомним, первые избирательные участки открылись за границей. В 23:00 по киевскому времени (в 8:00 по местному) начал работу участок, организованный при посольстве Украины в Канберре (Австралия). Последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 1 апреля по киевскому времени.

По состоянию на 11:00 явка на выборах президента составила 16,8%. Активнее всего голосуют в Черкасской области.

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