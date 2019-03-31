Гражданка России пыталась проголосовать в Одессе: детали инцидента

Политика

В Киевском районе Одессы 31 марта на избирательном участке № 511 129, располагающемся по улице Ильфа и Петрова, 25, пыталась проголосовать гражданка РФ.

Женщина имела при себе временное удостоверение на право проживания в Украине, что почему-то стало основанием для внесения ее фамилии в списки избирателей.

Другая дама демонстративно порвала бюллетень, который ей запретили вынести из помещения избирательного участка.

«На округе № 136, на участке № 511 356, зафиксировали попытку вынести бюллетень из помещения: женщина-избиратель после того, как ее заметили, порвала бюллетень, — сообщили в Гражданской сети ОПОРА. — На место вызвана полиция и составлен соответствующий протокол».

Отмечается, что на этом же участке была попытка выноса бюллетеня из помещения другим избирателем.

«Председатель комиссии составила акт и вызвала полицию. Вынос бюллетеня не удался», — сообщили в сети.

Также сообщается, что в Одесской области отстранена от исполнения своих обязанностей член избирательной комиссии — она находилась состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 179 (распитие спиртных напитков на производстве) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Участковой избирательной комиссией составлен акт, согласно которому женщина отстранена от исполнения своих обязанностей», — прокомментировали в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине 31 марта проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов — 39.

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