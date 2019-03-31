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Происшествия

В Украине изъяли рекордную партию героина — 600 килограммов (фото)

15:43 31 марта 2019 167
героин
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 31 марта под Киевом был задержан гражданин Молдовы с сотней килограммов героина. Позже оказалось, что это еще не весь перехваченный наркотрафик. Около полудня 31 марта в Киевской области были задержаны дополнительные 500 килограммов наркотиков.

Таким образом, партия героина, изъятая с начала суток, стала крупнейшей в истории украинской полиции. Из промзоны под Киевом полицейским пришлось вывезти 600 кг нарковеществ общей стоимостью 50 миллионов долларов.

«Нашу столицу наркосбытчики использовали как „склад“ для дальнейших поставок яда в другие страны. Задержали четырех человек: граждан Молдовы, Турции и двух из Македонии», — рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

трафик

Напомним, днем ранее в Закарпатье были обнаружены 120 кг героина, которые предназначались для транспортировки в страны Европы.

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