В Украине изъяли рекордную партию героина — 600 килограммов (фото)

Происшествия

В ночь на 31 марта под Киевом был задержан гражданин Молдовы с сотней килограммов героина. Позже оказалось, что это еще не весь перехваченный наркотрафик. Около полудня 31 марта в Киевской области были задержаны дополнительные 500 килограммов наркотиков.

Таким образом, партия героина, изъятая с начала суток, стала крупнейшей в истории украинской полиции. Из промзоны под Киевом полицейским пришлось вывезти 600 кг нарковеществ общей стоимостью 50 миллионов долларов.

«Нашу столицу наркосбытчики использовали как „склад“ для дальнейших поставок яда в другие страны. Задержали четырех человек: граждан Молдовы, Турции и двух из Македонии», — рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Напомним, днем ранее в Закарпатье были обнаружены 120 кг героина, которые предназначались для транспортировки в страны Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter