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Под Киевом в авто иностранца обнаружили 100 килограммов героина (фото)
Ночью 31 марта сотрудники Департамента противодействия наркопреступности на территории Киева и Киевской области задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами и большой партией наркотиков. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Напомним, в Закарпатье сотрудники СБУ задержали наркокурьера (накануне его отъезда в ЕС) со 120 килограммами героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро.
Во время обыска автомобиля молдаванина в специально сделанных тайниках были изъяты пакеты с героином общим весом 100 кг.
По словам генерала, наркопреступники в результате сегодняшней операции потерпели убытки в сумме более, чем 8 млн. долларов.
«Спасибо работникам Департамента противодействия наркопреступности, управления уголовного анализа Нацполиции за достаточно сложную проведенную работу, которая позволила изъять такое количество из незаконного оборота героина», — поблагодарил Аброськин коллег.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию. У делков были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен. Ранее в столице задержали руководителя крупного международного наркосиндиката.
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