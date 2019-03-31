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Мир

Российских журналистов не допустили на выборы президента Украины в Минске (видео)

17:19 31 марта 2019 144
посольство Украины в Минске
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 31 марта, на зарубежный избирательный участок по выборам президента Украины в Минске не допустили российских журналистов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Представителям российских СМИ разрешили проводить съемку только за территорией посольства. Подчиниться решению украинского избиркома вынуждены были корреспонденты ТАСС, «РИА-Новости», телеканалов «Рен-ТВ» и «НТВ». Они снимали только на улице, в том числе, опрашивали граждан Украины.

При этом избирательный участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

На территории Беларуси зарегистрировано 12 тысяч украинских избирателей, которые могут проголосовать на двух участках: в посольстве Украины в Минске и в Генеральном консульстве в Бресте.

Напомним, ЦИК сообщил, что, по состоянию на 15:00, в голосовании на выборах президента Украины приняли участие 44,79% избирателей по данным из 134 округов. В то же время полиция зарегистрировала 649 событий, связанных с нарушением избирательного законодательства. Открыты 11 уголовных производств.

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