Политика

Во втором туре мы не дадим Коломойскому ни единого шанса, — Порошенко

Президент Петр Порошенко со следующего дня после первого тура выборов начинает борьбу за победу во втором туре. С таким заявлением глава государства выступил в своем штабе после закрытия избирательных участков и оглашения результатов экзит-полов.

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — приводят слова президента Українські новини.

Также Порошенко доволен, что, благодаря мудрости украинских избирателей, не оправдался российский сценарий на президентские выборы. «Мы сломали российский сценарий, потому что точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре», — подчеркнул глава государства.

Также Порошенко пообещал учесть тот сигнал, который подала молодежь своим голосованием: «Вы видите изменения в стране, но хотите чтобы они были быстрее, глубже и качественнее. Я понял мотивы вашего протеста. Я вас услышал. Пожалуйста, услышьте и вы меня».

«Я не ощущаю никакой эйфории. Я критично и трезво понимаю тот сигнал, который общество дает сегодня действующей власти. Это суровый урок для меня и всей нашей команды. Это серьезный повод для тщательной работы над ошибками, допущенными в последние годы», — сказал он.

Порошенко отметил также, что «ключевым элементом второго тура должны быть предвыборные дебаты». «И если кто-то будет от них уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать», — заявил действующий глава государства.

О том, какие результаты были получены на экзит-полах, читайте в проекте «Выборы президента Украины» от «ФАКТОВ».

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