Отекла от алкоголя: Настя Каменских ошарашила признанием о своем весе (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских (NK) сделала откровенное признание о том, что стройность давалась ей не всегда, и были времена, когда о точеной фигуре ей приходилось только мечтать.

Причиной лишнего веса у девушки были некачественная еда и алкоголь — такое признание она сделала для проекта «Экзамен с Ефросининой».

«Очень сильно отекла от этой ужасной еды, от кучи алкоголя, воды сладкой. Визуально казалось, что я слоняра какой-то. Особенно на каких-то кадрах, где вот такое лицо. На самом деле мой самый пик, который я когда-либо в жизни весила — 78 кг. Это не ай-ай-ай, на 174», — призналась Каменских.

В свою очередь, Ефросинина напомнила певице о выступлении на одном из песенных конкурсов, где она вышла на сцену в платье, в котором выглядела далеко не стройняшкой.

«На самом деле, я в жизни не так выглядела. Она (фотография) просто разлетелась. Там есть еще пяток симпатичненьких, где тут я покажусь тебе просто балериной. В интернете их очень много. Самый пик был — это песня „Потап и Настя“ клип „Все пучком“. Это просто страшно. Даже Потап там худее в два раза. Ну такая прям: пирожки с мясом продает и сама ест», — добавила Настя.

К счастью, сейчас Каменских ведет здоровый образ жизни, отказалась от вредных привычек и старается следить за своей фигурой.

В итоге певица сдала экзамен на откровенность, рассказав о том, как ей удалось похудеть и в каких отношениях они с Потапом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских (NK) порадовала фанов новым горячим клипом. Звезда, заявившая о планах покорить международный рынок, представила ремикс песни Peligroso и горячее видео. В новой версии Настя поет вместе с известным латиноамериканским исполнителем De La Ghetto.

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