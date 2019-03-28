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Шоу-бизнес

Счастье любит тишину: в сети появилось видео истории любви Потапа и Насти

18:09 28 марта 2019 138
Потап и Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известный продюсер и шоумен Потап и певица Настя Каменских, которым давно приписывают роман, снова заставили говорить об их отношениях. На странице дуэта в Instagram появился романтичный ролик «Счастье любит тишину», в котором показана история отношений звездной пары. В клипе Потап и Настя трогательно держат друг друга за руки, показаны в работе и неформальной обстановке.

«Их встреча была предначертана судьбой. Она — девочка-пай, он — мальчик-разбой», — поется в песне.

Поклонники восприняли романтичный ролик, как официальное признание романа Потапа и Насти. В комментариях они называют их очень красивой парой и желают им счастья.

Ни Потап, ни Настя свои отношения не комментируют и не реагируют на сообщения о романе в СМИ. Недавно они подогрели слухи, опубликовав новое совместное фото. Ранее звезд замечали вместе на отдыхе. В одном из недавних интервью Настя подтвердила, что влюблена и счастлива и мечтает о детках. Но имя своего избранника она не называет. А Потап на «Лиге Смеха» признался, что «мутит» с Каменских.

«ФАКТЫ» писали о том, что Алексей Потапенко с бывшей женой Ириной Горовой рассказали, как сохранили дружеские отношение после развода.

Также Потап шокировал откровенным признанием о сексе в гримерке с известной артисткой.

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