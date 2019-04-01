Происшествия

В Запорожье от взрыва гранаты погиб ребенок: подробности и фото с места событий

Жуткая трагедия разыгралась в день выборов в Запорожье. Так, 31 марта в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Винницкая взорвалась граната, в результате чего пострадали двое подростков в возрасте 14 лет. Об этом сообщили в Отдел коммуникации полиции области.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители и медицинские работники.

Было установлено, что подростки 2005 и 2006 годов рождения гуляли по улице Счастливая. Возле одного из многоэтажных домов они обнаружили взрывное устройство. Впоследствии, во время прогулки один из них мальчиков бросил устройство перед собой на землю. В результате произошел взрыв, вызвавший телесные повреждения детей.

Они были госпитализировали в больницу, жизнь старшего ребенка спасти не удалось, младшему была оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по признакам ст. 264 Уголовного кодекса Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Запорожьем на тревожный сигнал о мужчине с гранатой выехало руководство отдела полиции, а также поднятый «по тревоге» личный состав. Увидев их, злоумышленник бросил в них гранату, в результате взрыва были травмированы два работника группы.

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