В Запорожье поймали подростков, забрасывавших камнями пассажирские поезда

Происшествия

В Запорожье правоохранители и железнодорожники поймали группу подростков-хулиганов. Юнцы забрасывали камнями проезжавшие мимо поезда. Булыжники летели в окна, повреждали вагонное оборудование и травмировали пассажиров.

Поймали хулиганов на перегоне между станциями «Запорожская Сечь» и «Днепрострой-2». Объектом агрессии подростков стал пассажирский поезд Киев-Запорожье. Задержанные доставлены в районный отдел полиции.

Как сообщает «Укрзалізниця», подростков, хулиганящих на рельсах, неоднократно видели и в других регионах Украины. Так, 4 марта в Киевской области на станции «Травнева» злоумышленники забросали камнями грузовой поезд, разбили лобовое стекло и травмировали помощника машиниста.

В целом с начала года зафиксировано более 200 случаев битья окон в пассажирских поездах. В прошлом, 2018 году, в полицию были переданы дела по 1300 подобным инцидентам.



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