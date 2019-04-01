Волкер назвал президентские выборы в Украине демократическими

Украина

Прошедшие 31 марта президентские выборы в Украине можно считать демократическими. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер в интервью, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это — демократические выборы», — отметил он.

«С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, — это реальные избиратели», — добавил представитель Госдепа.

Комментируя решение Киева закрыть все участки для голосования в России, Волкер сказал, что понимает украинские власти и их озабоченность, вызванную неверием в возможность обеспечить в РФ «честные выборы, если бы все было организовано, как раньше».

Он также заявил, что надеется на активизацию работы по минским соглашениям после избрания нового главы Украины. «Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении», — заявил он.

Напомним, что голосование на выборах президента Украины проходило в воскресенье, 31 марта 2019 года с 08:00 до 20:00. В бюллетень были включены 39 кандидатов. Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то на 21 апреля должен быть назначен второй тур выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 20:00 воскресенья в 198 из 199 округов всех областей на выборах президента проголосовали 63,48% избирателей.

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