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Появились окончательные данные о явке на выборах президента Украины
63,48% избирателей в 198 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Президента Украины по состоянию на 20:00 31 марта 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы «Выборы» в Центральной избирательной комиссии.
Напомним, что голосование на выборах Президента проходило в воскресенье с 08:00 до 20:00. В бюллетень были включены 39 кандидатов. Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно. Если никто из кандидатов не наберет больше 50%, то на 21 апреля должен быть назначен второй тур выборов.
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